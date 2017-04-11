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    Эксперт о борьбе с загрязнением киевских водоемов

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    Эколог, руководитель ОО "Экогромада" Валентин Рак возмущен большим числом заброшенных водоемов в Киеве. Он подчеркнул, что все окраины столицы "превратились в свалки".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Окраины города превратились в непроходимые свалки. (…) Общественники решили сказать этой негативной ситуации "стоп" и предложили своим трудом заблокировать ночные выгрузки автомобилей", — заявил Рак в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Украина начинает страдать от нехватки чистой воды из-за разрушительной деятельности предприятий — об этом недавно заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. Эксперты отмечают, что уже в течение нескольких лет уровень наполнения рек остается на отметке 20% от требуемого стандарта, из-за этого в Украине уже не осталось ни одного озера или реки, где вода была на уровне первого класса.

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