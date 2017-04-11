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    Саммит G7. Ожесточенные столкновения радикалов с полицией в Италии

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    Участники поначалу мирной демонстрации, число которых оценивается в несколько сотен человек, несли транспаранты с антиглобалистскими лозунгами. Столкновения начались в ответ на действия радикалов, которые пытались прорвать оцепление.
    Канал на Youtube RT (на русском)

    Полиция в итальянской Лукке вступила в столкновения с протестующими против встречи глав МИД стран "Большой семерки", открывшейся в этом городе в понедельник, сообщили РИА Новости в полицейском управлении Лукки.

    Стычки протестующих около Сбербанка в Харькове с полицией и нацгвардией
    канал Харьковский Форум
    Столкновения полиции и активистов у "Сбербанка" в Харькове

    Участники поначалу мирной демонстрации, число которых оценивается в несколько сотен человек, несли транспаранты с антиглобалистскими лозунгами "Тоскана против G7: Убийцы — вон!", "Ваши руки покрыты кровью" и "Ваши войны — это наши погибшие". Шествие должно было пройти от вокзала в южной части города вдоль крепостных стен на север.

    Правоохранители в касках и со щитами не дали наиболее агрессивным участникам акции проникнуть в закрытый исторический центр города, где в данный момент гуляют министры. Столкновения начались в ответ на действия радикалов, которые пытались прорвать оцепление, держа в руках металлическое ограждение из сетки-рабицы. В стражей порядка полетели бутылки и камни, те ответили дубинками и обратили радикалов в бегство.

    Итальянские СМИ сообщили о по меньшей мере пяти раненых правоохранителях, однако в полицейском управлении РИА Новости эту информацию не подтвердили. В результате столкновений есть задержанные. Сейчас противостояние стихло, однако над местом столкновения продолжает барражировать вертолет сил правопорядка.

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