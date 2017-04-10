Неожиданное поражение "Шахтера" от "Черноморца". Обзор матча

У "Шахтера" 63 очка, клуб лидирует в турнирной таблице. "Черноморец" — на шестом месте. Разобраться, что же произошло с лидером чемпионата в игре с командой, средний возраст игроков которой составляет 22 года, попытались тренеры на послематчевой пресс-конференции.

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Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" обыграло "Олимпик" из Донецка в матче 2-го тура второго этапа чемпионата Украины по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Голами в составе победителей отметились Артем Беседин (на 21-й минуте), Андрей Ярмоленко (26, 65) и Денис Гармаш (51).