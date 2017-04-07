Золотарев: глава НАПК не соответствует занимаемой должности

"Проблема в том, что призвание антикоррупционных органов заключается в том, чтобы быть декорацией для Запада. Дабы Запад был уверен в том, что здесь что-то проводится, что-то реформируется. А когда функионал заточен на показуху, то получаются подобного рода казусы", — заявил Золотарев РИА Новости Украина в ходе пресс-конференции "Политические итоги недели".

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал главе НАПК Наталье Корчак и всем членам агентства подать в отставку в связи с проблемами в работе реестра электронных деклараций. Корчак заявила, что она не собирается в отставку.

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Корчак утверждает, что за технические вопросы реестра отвечает Госспецсвязи. Она также не исключает, что Госспецсвязи дали указание специально "положить" реестр с целью политической расправы с НАПК. По словам Корчак, все обвинения в адрес НАПК – это лишь политическая игра.