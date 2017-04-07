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    Futurecraft 4D. Adidas анонсировал массовую печать кроссовок

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    Adidas AG, один из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров, отказывается от производства обуви с помощью 3D принтера и готовится к массовому производству обуви на основе новейших разработок, говорится в релизе компании.
    Канал Carbon на youtube

    Фирма собирается применить технологию Digital Light Synthesis, разработанную компанией Carbon. В сообщении отмечается, что эта разработка имеет массу преимуществ по сравнению с недостатками 3D производства, такими как низкая скорость и малый масштаб производства, неудовлетворительное качество и ограничения в использовании материала.

    "С новой технологией Adidas ориентируется на полностью иной промышленный масштаб и качество производства товаров для спорта, официально отказавшись от 3D печати", — говорится в релизе. Что касается Digital Light Synthesis, то на ее основе компания планирует запустить массовое производство новой модели кроссовок Futurecraft 4D. Adidas собирается выпустить на продажу 5 тысяч пар обуви осенью-зимой этого года и 100 тысяч пар к концу следующего года.

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    Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Чистая прибыль Adidas за 2016 год выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и достигла рекордных 1,020 миллиарда евро.

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