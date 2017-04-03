"Еще введут налог на воздух". Ляшко назвал Порошенко "Сеньором Помидором"

Нацкомиссиия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ввела с 1 апреля для населения и промышленных потребителей абонентскую плату за пользование газосетями. Новые тарифы, по сути, являются платой за подключение к системе газоснабжения и будут оплачиваться ежемесячно на основании мощности счетчика потребителей вне зависимости от фактического потребления. Премьер Украины Владимир Гройсман потребовал пересмотреть это решение.

"Это решение об абонплате — это фактически дополнительный налог. Это решение — это сговор президента Порошенко и олигархов Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Юрия Бойко, которые контролируют все газораспределительные сети", — сказал Ляшко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".

"Я обращаюсь к Сеньору Помидору. Вся страна знает, кто это такой. Если не знаете — я вам скажу — это президент Украины Петр Порошенко. Тот в сказке о "Чипполино" ввел налог на дождь, а наши новоявленные Сеньоры Помидоры вводят налоги на счетчики, завтра введут налог на то, чтобы нам дышать", — добавил депутат.

В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз.

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Правительство Украины в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.