Шаповалова: в Украине появился сегмент нетрадиционных программ для туристов

"Хотелось бы обратить внимание, что достаточно большое количество создается программ и пакетов по Украине нашими операторами. Появляется сегмент нетрадиционных программ, которых раньше не предлагали ни операторы, ни гостинницы. Это программы с интеллектуальными придумками, с возможностью предложить эстремальные маршруты туристические. Очень много специалистов, которые пришли в туризм для того, чтобы организовывать нестандартные интересные программы для молодежи, по различным специализированным направлениям", — сказала Алла Шаповалова РИА Новости Украина в ходе пресс-конференции "Туристический сезон 2017. Мнения экспертов".

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Ранее ведущий эксперт турбизнеса, директор туристической компании "Туристический лидер" Александр Новиковский сообщил, что в прошлом году количество украинских туристов сильно возросло, в этом году такая тенденция продолжается.