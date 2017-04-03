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    Шаповалова: в Украине появился сегмент нетрадиционных программ для туристов

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    По словам председателя комитета по туризму и гостиничной индустрии Торгово-промышленной палаты Украины Аллы Шаповаловой, в Украине появился сегмент нетрадиционных программ для туристов.
    РИА Новости Украина

    "Хотелось бы обратить внимание, что достаточно большое количество создается программ и пакетов по Украине нашими операторами. Появляется сегмент нетрадиционных программ, которых раньше не предлагали ни операторы, ни гостинницы. Это программы с интеллектуальными придумками, с возможностью предложить эстремальные маршруты туристические. Очень много специалистов, которые пришли в туризм для того, чтобы организовывать нестандартные интересные программы для молодежи, по различным специализированным направлениям", — сказала Алла Шаповалова РИА Новости Украина в ходе пресс-конференции "Туристический сезон 2017. Мнения экспертов".

    Смотрите также: Куда поедут отдыхать украинцы в 2017 году – прогноз Новиковского

    Ранее ведущий эксперт турбизнеса, директор туристической компании "Туристический лидер" Александр Новиковский сообщил, что в прошлом году количество украинских туристов сильно возросло, в этом году такая тенденция продолжается. 

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