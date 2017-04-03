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    "Шахтер" vs "Заря". Обзор центрального матча тура

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    В Запорожье завершился решающий матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимала донецкий "Шахтер" и проиграла.
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    Игра на "Славутич-Арена" завершилась со счетом 1:2. В первом тайме игра была приблизительно равной, а счет открыли луганчане, когда на 31-й минуте гол забил Бонавентуре Деннис. Перехватив мяч, Бонавентуре обыграл сначала Ордеца, а затем Пятова, который выбежал за пределы штрафной, и отправил мяч в пустые ворота. Спустя 5 минут, на 36-й, дончане сравняли счет — гол забил Густаво Бланко-Лещук.

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    Исмаили набросил мяч на угол вратарской и Бланко-Лещук кивком головы поразил нижний угол ворот. Во втором тайме горняки уже имели заметное преимущество и на 63-й минуте победный гол забил Тайсон. После передачи Ракицкого он вышел один на один, обвел вратаря Никиту Шевченко, и поразил угол ворот.

    "Горняки" набрали 63 очка и сохранили 14-очковый перевес над киевским "Динамо" (49). В свою очередь, у "Зари" 40 баллов, команда теперь на 9 очков отстает от "Динамо", но на 5 баллов опережает донецкий "Олимпик" (35).

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