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    Карасев о возможности военного переворота в Украине

    (обновлено: )19710
    Политолог отметил, что когда гражданская власть коррумпируется и не может править, тогда власть в свои руки берут военные, однако в Украине, по его мнению, "нет таких военных, которые могли бы притязать на политическую власть".
    Канал на Youtube NewsOne

    Украинская армия является неорганизованной силой, поэтому военный переворот Украине не угрожает, убежден политический эксперт Вадим Карасев.

    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Когда будет военный переворот в Украине? Осенью. А погромы будут?

    "У нас нет таких военных, которые могли бы притязать на политическую власть. Этим мы и отличаемся от стран Латинской Америки, от Африки… Почему там много военных переворотов? Потому что единственной организованной силой в обществе – были военные", — заявил Карасев в эфире телеканала NewsOne.

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    Он отмечает, что когда гражданская власть коррумпируется и не может править, тогда власть в свои руки берут военные.

    "А у нас армия неорганизованная сила. Соответственно, к счастью или к сожалению, в Украине невозможен военный переворот", — пояснил политэксперт.

    По словам Карасева, вся проблема состоит в том, что государствообразующими группами были всегда олигархи, которые "заточены не на государство, а на внешние рынки и на деньги".

    Отметим, по мнению политолога Костя Бондаренко, нежелание Запада решать проблемы Украины и агрессивная позиция представителей "партии войны" могут привести к смене власти.

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