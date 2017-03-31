Рой диких пчел едва не сорвал бейсбольный матч в США

Насекомые сначала облепили один из микрофонов комментатора, после чего "напали" на игроков Трея Уингентера, Луиса Торреса и Даниэля Кастро, а также арбитра поединка.

Спортсмены были вынуждены были лечь на землю и провести в таком положении несколько минут, пока пчелы не улетели. Пострадавших в ходе "забавного" инцидента не было, а игра через время возобновилась.

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Ранее в Бразилии из-за нападения диких пчел арбитр остановил матч между "Кампиненсе" и "Трезе" в чемпионате штата Параиба. Футболисты, пытаясь спастись от укусов пчел, были вынуждены упасть лицом на землю.