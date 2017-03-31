Бойко: наша цель - чтобы чиновники и нардепы не имели двойного гражданства

Двойное гражданство запретят только для руководителей государства, представителям национальных меньшинств оставят второй паспорт, заявил сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

"Мы подали законопроект, согласно которому чиновники… должны иметь только украинское гражданство. Мы не поддержали то, чтобы забрать паспорта у представителей общин — венгров или румынов, потому что мы прекрасно понимаем, зачем они взяли эти паспорта. Это дает возможность им уехать на заработки в Венгрию или Румынию. И это насущная необходимость для них, потому что иначе они не могут прокормить свои семьи…и мы должны с этим смириться. Мы не будем поддерживать изъятия паспортов у нацменьшин. Наша цель — чтобы чиновники, нардепы не имели двойного гражданства", — сказал Бойко в эфире телеканала NewsOnе.

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Напомним, президент Петр Порошенко 13 марта внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно реализации права сменить гражданство.