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    Медведев опоздавшему министру: будильник себе ставьте в разные места

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    Премьер-министр Дмитрий Медведев сделал резкое замечание министру сельского хозяйства Александру Ткачеву за опоздание на заседание правительства.
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    "Это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич (Ткачев — ред.). Мы вас ждали. Я вчера вернулся поздно очень, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте в разные места", — сказал Медведев.

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    Днем ранее президент Владимир Путин вместе с Медведевым прилетели на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Они оценили результаты "генеральной уборки" Арктики и осмотрели экспозицию парка "Русская Арктика". Премьер напомнил, что в Архангельске начал работу Арктический форум, где принимал участие Ткачев.

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