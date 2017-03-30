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    Маски-шоу в Бердянском морпорту: силовики изымают документы

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    В четверг здание Бердянского морского торгового порта посетили силовики. По предварительной информации, полиция провела на предприятии следственные действия в рамках уголовного производства.
    Оксана Сабардина на youtube

    "Около 10:00 15 минут 30 марта 2017 в здание управления Государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" прибыли следователь Запорожского управления Нацполиции в сопровождении сотрудников Департамента защиты экономики Запорожского управления Нацполиции и бойцов спецподразделения "Скиф" во исполнение решения одного из запорожских судов об изъятии документов", — сообщает пресс-служба порта на своей странице в Facebook.

    по информации порта, на 20 минут был блокирован доступ работников в здание управления.

    После встречи с руководством предприятия состоялись процессуальное действие — извлечения документов касающихся деятельности ГП "БМТП".

    "Юридическая служба предприятия готовит истребованные документы для передачи их согласно установленному порядку", — резюмирует пресс-служба.

    Деятельность предприятия продолжается в обычном режиме.

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