Маски-шоу в Бердянском морпорту: силовики изымают документы

"Около 10:00 15 минут 30 марта 2017 в здание управления Государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" прибыли следователь Запорожского управления Нацполиции в сопровождении сотрудников Департамента защиты экономики Запорожского управления Нацполиции и бойцов спецподразделения "Скиф" во исполнение решения одного из запорожских судов об изъятии документов", — сообщает пресс-служба порта на своей странице в Facebook.

по информации порта, на 20 минут был блокирован доступ работников в здание управления.

После встречи с руководством предприятия состоялись процессуальное действие — извлечения документов касающихся деятельности ГП "БМТП".

"Юридическая служба предприятия готовит истребованные документы для передачи их согласно установленному порядку", — резюмирует пресс-служба.

Деятельность предприятия продолжается в обычном режиме.