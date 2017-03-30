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    Курганский: власти пытаются регулировать рынок труда репрессивными методами

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    Работа правительства Владимира Гройсмана в сфере поддержке малого и среднего предпринимательства заслуживает оценки "неудовлетворительно", и это правительство необходимо отправить в отставку, считают эксперты
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    "Хочу напомнить, что сделало это правительство. Начинается все с повышения минимальной заработной платы, которая для "упрощенцев", для малого бизнеса просто в два раза повысила налоги. Но кроме этого появление трудовых комиссий и вмешательство государства в рынок труда, попытка регулировать рынок труда репрессивными методами – это гораздо большая опасность, и гораздо большие последствия она будет нести в целом для рынка", — сказал член координационного совета Ассоциации МСБ Украины Эдуард Курганский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Он также напомним, что правительством было принято "решение о том, что те, кто не ведет предпринимательскую деятельность, все равно должны уплачивать единый социальный налог, что привело к тому, что те, кто вел предпринимательскую деятельность от случая к случаю, были вынуждены либо прекратить свою действительность, либо, что более вероятно, уйти в тень".

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