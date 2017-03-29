Тарута: есть такая комбинация, при которой Гройсмана заменят Луценко

На сегодняшний день рассматривается замена действующего премьер-министра Владимира Гройсмана на другую кандидатуру, которой может оказаться нынешний генеральный прокурор Юрий Луценко, заявил народный депутат Сергей Тарута.

"Есть также сегодня комбинация, и она обсуждается, в том числе и на Банковой, из неофициальных источников стало известно, что рассматривается замена Гройсмана. Гройсман тоже сегодня почему-то иногда не слушается Петра Порошенко. Естественно нужно поставить того, кто будет выполнять все команды", — сказал Тарута в эфире телеканала NewsOne.

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По его словам, Гройсман по многим вопросам самостоятельно принимал решения, не советуясь с Банковой.

"Это Банковой не нравится. Поэтому сейчас рассматривается вопрос вместо Гройсмана поставить Луценко и таким образом сделать больше комфорта для себя", — отметил нардеп.

Он пояснил, что поэтому решается вопрос с должностью генерального прокурора, на которую вновь претендует Виктор Шокин.

Тарута убежден, что вся эта ситуация направлена для дальнейшей узурпации власти, для большего контроля над всеми ветвями власти.

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил о намерении восстановиться в должности и подал соответствующий иск в Высший административный суд.