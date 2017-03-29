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    Официальный промо-ролик Киева к Евровидению-2017

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    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (532)

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    В ролике на английском языке перечисляются главные преимущества и достопримечательности украинской столицы, о которых зрителям рассказывает мэр Киева Виталий Кличко.
    Facebook Министерства иностранных дел Украины

    В сети обнародован промо-ролик международного песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве. Видео опубликовано на официальной странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

    В сети высмеяли реконструкцию станции метро Левобережная
    facebook.com/anton.verhun
    В сети высмеяли реконструкцию станции метро "Левобережная"

    "Вас приветствует Киев – столица духовной и талантливой Украины", — говорит в ролике мэр города Виталий Кличко.

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    Ролик на английском языке, в нем перечисляются главные преимущества украинской столицы. В частности, два международных аэропорта, "которые обслуживают миллионы пассажиров". Также показаны знаменитые муралы на зданиях, общественный транспорт и церкви Киева.

    "Киев – европейский город, в котором многовековая история соединяется с бурной современностью", — продолжает Кличко.

    В ролике также упоминаются многочисленные рестораны, музеи, парки и отели столицы.

    "Киев – город-парк, город особенной атмосферы", — перечисляет достоинства Киева мэр.

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    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

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