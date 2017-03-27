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    В Турции изобрели новый автомат

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    В Турции на вооружение службы охраны министра национальной обороны Турции поступили новые автоматы МРТ-55. Его разработали турецкие оружейники, в ближайшее время начнется серийное производство.
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    МРТ-55 весит меньше, чем его предшественник МРТ-76, и им также интересуется Национальная разведывательная служба Турции (MIT). Магазин МРТ-55 изготовлен из композитного материала, вес автомата составляет 3,2 килограмма, и его можно укомплектовать всеми известными оптическими прицелами.

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    Как сообщил эксперт Корпорации механической и химической промышленности (МКЕ) Турции Мерт Вардар, МРТ-55 успешно прошел все испытания в различных погодных и климатических условиях.

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