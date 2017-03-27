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    Rolls-Royce намерен строить беспилотные контейнеровозы

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    Беспилотные суда позволят снизить стоимость транспортировки грузов и увеличат скорость и объем перевозок. Однако изменениям подвергнут не только внешний вид кораблей, но и их конструкцию.
    Канал Rolls-Royce на Youtube

    Британская компания Rolls-Royce запланировала в течение трех лет построить грузовое судно на автономном управлении. Собирать морские беспилотники планируют на базе модульных платформ, исходя из поставленных задач. Можно оборудовать судно модулями для экипажа или же дополнительными топливными элементами.

    Rolls-Royce уже занимается испытаниями сенсоров, необходимых для работы беспилотных систем, в водах Финляндии. В целом набор оборудования будет аналогичен "дорожным" автопилотам: камеры, лидары и прочие датчики. Корабли будут управляться через удаленный центр с помощью оператора, либо бортовым компьютером. В случае форс-мажора управление возьмет на себя оператор.

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    Спутниковую связь между центром управления и грузовым судном обеспечит телекоммуникационная компания Inmarsat.

    Rolls-Royce планирует развивать технологию автономных судов на базе собственной системы управления Unified Bridge. Британцы обещают построить и запустить в море первый беспилотный корабль в течение трех лет.

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