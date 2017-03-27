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    В Сумах горели несколько автобусов

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    В Сумах на территории автотранспортного предприятия по ул. Белопольский путь произошел пожар - горели автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
    Канал "112 Украина" на Youtube

    Сообщение об инциденте поступило спасателям в 20:39 25 марта. Сотрудники ГCЧС прибыли на место вызова и установили, что огонь охватил автобус "Ikarus-256", микроавтобусы "Citroen Jumper" и "Руту", которые находились на открытой территории автостоянки.

    В 21:02 пожарным удалось локализовать возгорание, предотвратив переброску огня на ряд расположенных рядом автобусов и на здание гаража с транспортными средствами. В 21:58 пожар ликвидировали.

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    В результате пожара пострадал водитель автобуса "Ikarus", 1974 года рождения. Медработники оказали ему необходимую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

    На ликвидацию пожара привлекалось 4 единицы техники, 15 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Причина возгорания и нанесенный ущерб выясняются.

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