ВМС США испытали новый модуль с ракетами Hellfire

В ходе учений ВМС США удалось осуществить безопасный вертикальный запуск противокорабельных ракет Longbow Hellfire с борта корабля. Американские военные полагают, что использование модуля SSMM с ракетами AGM-114L-8A позволит усилить боевой потенциал литоральных боевых кораблей. В прошлом году ракеты Longbow Hellfire были успешно запущены с корабля Relentless.

Ракетный модуль SSMM (Surface to Surface Missile Module) оборудован 24 самонаводящимися ракетами AGM-114L-8A Longbow Hellfire с вертикальным запуском. Ракета под названием "Адское пламя" оснащена модулем самонаведения с радаром миллиметрового диапазона, который обеспечивает автономное отслеживание цели и наведение на нее ракеты.

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AGM-114L-8A Longbow Hellfire достигает 1,76 метра в длину и весит 49 килограммов, а максимальная дальность стрельбы составляет 8 километров. Нынешние испытания состоялись на главной военно-морской базе Атлантического флота ВМС США "Норфолк" в штате Вирджиния. Ракетный модуль SSMM установили на боевой корабль прибрежной зоны USS Detroit (LCS-7) типа Freedom.