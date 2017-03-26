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    Взрыв полностью уничтожил танцевальную студию в Британии

    (обновлено: )9310
    Мощный взрыв прогремел на западе Великобритании в графстве Мерсисайд из-за, предположительно, утечки газа или пожара; пострадали 32 человека, сообщают СМИ.
    Появились кадры с места взрыва в танцевальной студии в Великобритании
    twitter.com/JoshParryECHO

    Как сообщает издание Mirror, здание, в котором произошел взрыв, было полностью разрушено. 

    Все пострадавшие находились неподалеку в китайском ресторане. Ущерб был, предположительно, нанесен и другим близлежащим зданиям.

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    В то же время, по данным Sky News, взрыв прогремел в здании танцевальной студии. Оно разрушено, пострадали также соседние дома.

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