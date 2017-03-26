Взрыв полностью уничтожил танцевальную студию в Британии

Как сообщает издание Mirror, здание, в котором произошел взрыв, было полностью разрушено.

Here's a close up of the scene pic.twitter.com/100ABq3wM0 — Josh Parry (@JoshParryECHO) 26 марта 2017 г.

Все пострадавшие находились неподалеку в китайском ресторане. Ущерб был, предположительно, нанесен и другим близлежащим зданиям.

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В то же время, по данным Sky News, взрыв прогремел в здании танцевальной студии. Оно разрушено, пострадали также соседние дома.