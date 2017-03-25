София Ротару во время юбилейного концерта в Киеве упала на сцене

Народная артистка Украины София Ротару во время концерта в Киеве не устояла на ногах и упала на сцене перед композитором Русланом Квинтой. Видео падения легендарной певицы появилось в сети.
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Во время юбилейного концерта, посвященного 20-летней деятельности композитора и продюсера Руслана Квинты, София Ротару исполняла песню "Весенние цветы". Подойдя к роялю, за которым сидел юбиляр, артистка зацепилась за платье и упала на колени.
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Продюсер не растерялся и помог подняться Ротару на ноги.
Как сообщили зрители, за этот инцидент певица долго извинялась перед публикой.