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    София Ротару во время юбилейного концерта в Киеве упала на сцене

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    Во время юбилейного концерта, посвященного 20-летней деятельности композитора и продюсера Руслана Квинты, София Ротару зацепилась за платье и упала. Падение оказалось не слишком серьезным, и концерт продолжился.
    Канал на Youtube Musartic Group

    Народная артистка Украины София Ротару во время концерта в Киеве не устояла на ногах и упала на сцене перед композитором Русланом Квинтой. Видео падения легендарной певицы появилось в сети.

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    Во время юбилейного концерта, посвященного 20-летней деятельности композитора и продюсера Руслана Квинты, София Ротару исполняла песню "Весенние цветы". Подойдя к роялю, за которым сидел юбиляр, артистка зацепилась за платье и упала на колени. 

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    Продюсер не растерялся и помог подняться Ротару на ноги.

    Как сообщили зрители, за этот инцидент певица долго извинялась перед публикой. 

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