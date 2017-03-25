София Ротару во время юбилейного концерта в Киеве упала на сцене

Народная артистка Украины София Ротару во время концерта в Киеве не устояла на ногах и упала на сцене перед композитором Русланом Квинтой. Видео падения легендарной певицы появилось в сети.

Смотрите также — София Ротару: на сцене и в семье

Во время юбилейного концерта, посвященного 20-летней деятельности композитора и продюсера Руслана Квинты, София Ротару исполняла песню "Весенние цветы". Подойдя к роялю, за которым сидел юбиляр, артистка зацепилась за платье и упала на колени.

Читайте также: Кобзон против Ротару, или Как заработать кучу лайков на Евровидении-2017

Продюсер не растерялся и помог подняться Ротару на ноги.

Как сообщили зрители, за этот инцидент певица долго извинялась перед публикой.