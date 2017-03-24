Погребинский: противники Трампа в США "бьют" по нему с помощью Лещенко

"Лещенко воюет с Порошенко и его активность поддерживается посольством Соединенных Штатов Америки. А Госдеп сейчас вообще в загоне у Трамп. Трамп уменьшает финансирование… и сейчас само влияние резко упало. Никому нет дела чем занимается Американское посольство. А оно свою линию, как оно понимает свои национальные интересы, гнет. А Лещенко эту линию реализует, у него такая работа", —заявил политолог во время традиционного пятничного клуба политилогов в редакции РИА Новости Украина.

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Ранее сообщалось, что народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что американский советник украинского экс-президента Пол Манафорт получал деньги от Виктора Януковича через фальсифицированные документы и при посредничестве киргизского банка.