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    Погребинский: противники Трампа в США "бьют" по нему с помощью Лещенко

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (129)

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    По словам директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, противники президента США Дональда Трампа "бьют" по нему с помощью нардепа Сергея Лещенко.
    РИА Новости Украина

    "Лещенко воюет с Порошенко и его активность поддерживается посольством Соединенных Штатов Америки. А Госдеп сейчас вообще в загоне у Трамп. Трамп уменьшает финансирование… и сейчас само влияние резко упало. Никому нет дела чем занимается Американское посольство. А оно свою линию, как оно понимает свои национальные интересы, гнет. А Лещенко эту линию реализует, у него такая работа", —заявил политолог во время традиционного пятничного клуба политилогов в редакции РИА Новости Украина.

    Читайте также: Лещенко вбивает клин в отношения между Трампом и Порошенко — Быков

    Ранее сообщалось, что народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что американский советник украинского экс-президента Пол Манафорт получал деньги от Виктора Януковича через фальсифицированные документы и при посредничестве киргизского банка.

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