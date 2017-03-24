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    Погребинский: квазинационализация предприятий в ДНР и ЛНР будет невременной

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (210)

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    По словам директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, "квазинационализация" украинских предприятий в ДНР и ЛНР будет невременной.
    РИА Новости Украина

    "Начиная с Авдеевки, началась цепочка действий, которые эскалируют ситуацию в российско-украинских отношениях," — заявил политолог во время традиционного пятничного клуба политилогов в редакции РИА Новости Украина.

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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