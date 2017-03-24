Погребинский: квазинационализация предприятий в ДНР и ЛНР будет невременной

"Начиная с Авдеевки, началась цепочка действий, которые эскалируют ситуацию в российско-украинских отношениях," — заявил политолог во время традиционного пятничного клуба политилогов в редакции РИА Новости Украина.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.