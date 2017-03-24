Миллионер Джанлука Вакки взорвал сеть новым танцем в тесных плавках

49-летний Вакки, приняв процедуры в криокамере при температуре минус 160 градусов, выходит практически обнаженный. Из одежды на итальянце лишь тесное нижнее белье и пушистые валенки. Мужчина начинает эротично танцевать, в очередной раз подтвердив, что в здоровом теле — здоровый дух.

Миллионер прославился благодаря оригинальным танцам и романами с моделями и актрисами, которые годятся Вакии в дочери.

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Ранее бывший президент США Барак Обама с супругой станцевали танец зомби под песню Майкла Джексона "Thriller".