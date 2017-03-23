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    Иностранец пытался вывезти из Украины львенка среди 2 тыс попугаев

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    В международном пункте пропуска "Черноморский морской торговый порт" пограничники Одесского отряда совместно с работниками таможни обнаружили маленького львенка, которого пытались незаконно вывезти за границу.
    канал В Одесской области пограничники нашли львенка, которого прятали среди попугаев на YouTube

    При оформлении на выезд из Украины одного из теплоходов на пограничный контроль прибыл микроавтобус "Фиат" под управлением гражданина Турции и с двумя пассажирами, передает "Думская".

    В машине также было 2245 попугаев и четыре кота, на которых были необходимые документы. А осмотрев автомобиль, пограничники обнаружили еще одно животное.

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    Один из пассажиров спрятал в багажном отделении, за клетками с попугаями, под одеялом, в спортивной сумке с личными вещами, львенка, о чем своих соотечественников не предупредил.

    Детенышу всего месяц от роду. Нарушитель пытался скрыто вывезти его в Турцию.

    Животное передали одесскому зоопарку, а иностранца привлекли к ответственности за нарушение законодательства.

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