Фанат Адель сделал предложение своему парню во время концерта

Адель, знавшая о предложении заранее, пригласила влюбленную парочку на сцену, где Уэйд, встав на колено, попросил Криса стать его второй половинкой. Признание произошло на глазах 77 тысяч зрителей.

"Я даже не подозревал, что это произойдет. Поздравляю", — пошутила певица.

Ранее Адель также помогла своей фанатке сделать предложение парню во время концерта.

Ранее сообщалось, что Адель отказалась принять награду музыкальной премии "Грэмми" за свой альбом "25", объявив, что американская исполнительница Бейонсе больше заслуживает этой победы.