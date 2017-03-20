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    Фанат Адель сделал предложение своему парню во время концерта

    (обновлено: )8911
    Концерт британской певицы Адель в австралийском Мельбурне превратился в настоящее лав-стори. Поклонник певицы Уэйд Николсон-Дойл сделал предложение своему парню Крису прямо во время выступления.
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    Адель, знавшая о предложении заранее, пригласила влюбленную парочку на сцену, где Уэйд, встав на колено, попросил Криса стать его второй половинкой. Признание произошло на глазах 77 тысяч зрителей.

    "Я даже не подозревал, что это произойдет. Поздравляю", — пошутила певица.

    Ранее Адель также помогла своей фанатке сделать предложение парню во время концерта.

    Ранее сообщалось, что Адель отказалась принять награду музыкальной премии "Грэмми" за свой альбом "25", объявив, что американская исполнительница Бейонсе больше заслуживает этой победы.

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