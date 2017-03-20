Полиция Киева отстранила полицейских за избиение заявителя

По информации Билошицкого, 17 марта патрульный экипаж прибыл на ул. Березняковскую по вызову. Во время общения правоохранителей с заявителем произошел конфликт и он был задержан. При этом во время задержания мужчине были нанесены телесные повреждения.

На время служебного расследования отстранены от службы 2 мужчины и женщина из экипажа патруля и командир роты, сообщают "Украинские новости".

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В то же время полиция считает, что пострадавший также вел себя некорректно. "Были определенные провокационные действия со стороны гражданина в отношении полицейских", — сказал Билошицкий.

Избитый мужчина является председателем объединения жильцов дома на ул. Березняковской, который вызвал полицию из-за ям на дороге. В ходе общения с патрульными возник конфликт, заявитель был избит и доставлен в райуправление полиции.