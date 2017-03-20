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    Полиция Киева отстранила полицейских за избиение заявителя

    (обновлено: )82
    Национальная полиция отстранила от службы 4 патрульных полицейских за избиение ими заявителя на ул. Березняковской в Дарницком районе Киева, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
    Канал "Киев Автомобильный" на Youtube

    По информации Билошицкого, 17 марта патрульный экипаж прибыл на ул. Березняковскую по вызову. Во время общения правоохранителей с заявителем произошел конфликт и он был задержан. При этом во время задержания мужчине были нанесены телесные повреждения.

    На время служебного расследования отстранены от службы 2 мужчины и женщина из экипажа патруля и командир роты, сообщают "Украинские новости".

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    В то же время полиция считает, что пострадавший также вел себя некорректно. "Были определенные провокационные действия со стороны гражданина в отношении полицейских", — сказал Билошицкий.

    Избитый мужчина является председателем объединения жильцов дома на ул. Березняковской, который вызвал полицию из-за ям на дороге. В ходе общения с патрульными возник конфликт, заявитель был избит и доставлен в райуправление полиции.

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