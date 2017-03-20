В России сыграли в керлинг автомобилями "Ока"

Сообщается, что автомобили подготовили к соревнованиям, максимально облегчив, сняли двигатели, бензобаки и слили все жидкости. В турнире приняли участие четыре команды: три любительские и команда представителей Федерации керлинга Свердловской области.

Ранее сообщалось, что житель белорусского поселка Мачулищи Игорь Тутов умудрился самостоятельно собрать в гараже своего дома легкий танк Т-60. На сборку легкого танка Т-60 "в домашних условиях" ушло около 1,5 года.

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