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    В России сыграли в керлинг автомобилями "Ока"

    (обновлено: )13210
    В российском Екатеринбурге состоялся первый в истории любительский турнир по автомобильному керлингу, в котором приняли участие шесть авто.
    канал Иван Колотовкин YouTube

    Сообщается, что автомобили подготовили к соревнованиям, максимально облегчив, сняли двигатели, бензобаки и слили все жидкости. В турнире приняли участие четыре команды: три любительские и команда представителей Федерации керлинга Свердловской области.

    Ранее сообщалось, что житель белорусского поселка Мачулищи Игорь Тутов умудрился самостоятельно собрать в гараже своего дома легкий танк Т-60. На сборку легкого танка Т-60 "в домашних условиях" ушло около 1,5 года.

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