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    Киевские парковки: нововведения остаются на уровне деклараций – Ковалко

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    По словам юриста, эксперта "Экономического дискуссионного клуба" Наталии Ковалко, в отношении парковок Киева все нововведения остаются на уровне деклараций уже на протяжении многих лет.
    РИА Новости Украина

    "Все аспекты, которые зафиксированы в концепции развития парковок города остаются чисто декларативными. Если говорить о парковке. Все сегодня знают как в Киеве паркуются. Проблема в том, что у патрульной полиции нет полномочий решать проблемы с парковкой непосредственно на месте, так как это делается в цивилизованных странах. Там полиция имеет полномочия, не дожидаясь нарушителя выписывать штраф. Если бы наша власть задумалась о том, чтобы внести изменения в Правила дорожного движения, в Кодекс об административных правонарушениях, сразу бы все эти вопросы снялись бы", — заявила юрист, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Наталия Ковалко РИА Новости Украина на пресс-конференции "Киевские парковки: город задыхается от автомобильных проблем".

    Смотрите также: Кава: ситуация с парковками в Киеве – результат бездействия властей города

    Ранее замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава считает, что ситуация с парковками в Киеве является результатом бездействия властей города.

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