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    Каскадер испытал спорткар Subaru на бобслейной трассе

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    Каскадер и профессиональный раллийный гонщик Марк Хиггинс протестировал спорткар Subaru на бобслейной трассе в швейцарском курорте Санкт-Мориц. По словам автогонщика, он "от души погромыхал" в ледяном желобе.
    Канал Subaru на Youtube

    Как сообщает Daily Mail, целью экстремального заезда стала проверка характеристик автомобиля, предоставленного Хиггинсу. Марк Хиггинс — трехкратный чемпион Великобритании по ралли. В 2008 году он исполнил несколько трюков для 22-го фильма о Джеймсе Бонде "Квант милосердия". 

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    Напомним, гонщик американской серии Остин Диллон во время заезда на бешеной скорости влетел в ограждение со зрителями. Скорость спорткара в момент инцидента достигала около 321 километра в час. В результате столкновения обломки автомобиля и куски ограды полетели прямо в зрителей шоу, пострадали 13 человек. Сам Диллон отделался ушибами.

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