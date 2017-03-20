Каскадер испытал спорткар Subaru на бобслейной трассе

Как сообщает Daily Mail, целью экстремального заезда стала проверка характеристик автомобиля, предоставленного Хиггинсу. Марк Хиггинс — трехкратный чемпион Великобритании по ралли. В 2008 году он исполнил несколько трюков для 22-го фильма о Джеймсе Бонде "Квант милосердия".

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Напомним, гонщик американской серии Остин Диллон во время заезда на бешеной скорости влетел в ограждение со зрителями. Скорость спорткара в момент инцидента достигала около 321 километра в час. В результате столкновения обломки автомобиля и куски ограды полетели прямо в зрителей шоу, пострадали 13 человек. Сам Диллон отделался ушибами.