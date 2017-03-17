Вулкан Этна не спит: груда камней и мощные выбросы лавы

В ходе извержения вулкана Этна, расположенного на восточном побережье итальянского острова Сицилия близ города Катания, ранения получили десять человек. Шестеро из них были госпитализированы с легкими повреждениями в результате выброса вулканического материала из так называемого "нового кратера" в верхней части юго-восточного склона вулкана.

По данным местных СМИ, ранения получили участники экскурсий, которые регулярно проводятся на склонах знаменитого вулкана. Всем пострадавшим была немедленно оказана медицинская помощи со стороны дежурных сотрудников спасательной службы. По мнению врачей, угрозы для жизни раненых туристов нет.

Ранее сообщалось, что группа журналистов BBC оказалась в зоне извержения вулкана. Как рассказала научный корреспондент телерадиокорпорации Ребекка Морел, находившиеся на Этне журналисты и туристы отделались небольшими ссадинами и синяками, хотя последствия подобного извержения могли быть совсем другими.

Два дня назад специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зафиксировали новое извержение вулкана Этна, который проснулся еще 28 февраля . За последние сутки вулканологи зарегистрировали явное усиление активности вулкана и обнаружили два лавовых потока на высоте около 2700 метров над уровнем моря.

Ученые говорят об извержении стромболианского типа, для которого характерны разные по силе взрывы и фонтаны вязкой лавы, вылетающие из жерла вулкана. При этом в воздух выбрасываются вулканические бомбы и другой материал, в результате чего и были ранены люди.

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При помощи специальной тепловой камеры, установленной в селении Монтаньола на высоте 2600 метров над уровнем моря, специалисты Ingv зафиксировали и выложили в интернет изображения мощных выбросов лавы и пепла из "нового кратера".