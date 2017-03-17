В эпицентре мощного извержения вулкана Этна на Сицилии

Группа журналистов Би-би-си оказалась в зоне извержения вулкана Этна, расположенного на восточном побережье итальянского острова Сицилия.

Как рассказала научный корреспондент телерадиокорпорации Ребекка Морел, находившиеся на Этне журналисты и туристы отделались небольшими ссадинами и синяками, хотя последствия подобного извержения могли быть совсем другими.

"Лава смешалась с паром, что привело к взрыву. Группу накрыло камнями и паром. Много людей получили ранения, в том числе головы: ожоги, порезы и синяки. Вулканолог сказал, что это самый серьезный инцидент за 30 лет. Последствия инцидента смогли быть хуже. Извержения вроде этого убивают", — написала журналистка в Twitter.

Back at hotel now after Etna explosion. Here's @NewsCamerawoman with the massive hole a lump of rock burnt through her coat. pic.twitter.com/GVSyj3Sa9A — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) 16 марта 2017 г.

​По ее словам, группа Би-би-си в порядке, но находится в небольшом потрясении из-за испытанного страха. На вершине Этны журналисты снимали сюжет о мониторинге состояния вулкана. "Бежать по склону горы, уклоняясь от падающих горящих камней — не тот опыт, который бы мне когда-либо хотелось бы повторить" — отметила Морел.

В ходе извержения вулкана ранения получили десять человек. Шестеро из них были госпитализированы с легкими повреждениями в результате выброса вулканического материала из так называемого "нового кратера" в верхней части юго-восточного склона вулкана. По данным местных СМИ, ранения получили участники экскурсий, которые регулярно проводятся на склонах знаменитого вулкана. Всем пострадавшим была немедленно оказана медицинская помощи со стороны дежурных сотрудников спасательной службы. По мнению врачей, угрозы для жизни раненых туристов нет.

Два дня назад специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зафиксировали новое извержение вулкана Этна, который проснулся еще 28 февраля. За последние сутки вулканологи зарегистрировали явное усиление активности вулкана и обнаружили два лавовых потока на высоте около 2700 метров над уровнем моря.

При помощи специальной тепловой камеры, установленной в селении Монтаньола на высоте 2600 метров над уровнем моря, специалисты Ingv зафиксировали и выложили в интернет изображения мощных выбросов лавы и пепла из "нового кратера". Ученые говорят об извержении стромболианского типа, для которого характерны разные по силе взрывы и фонтаны вязкой лавы, вылетающие из жерла вулкана. При этом в воздух выбрасываются вулканические бомбы и другой материал, в результате чего и были ранены люди.

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Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе, в июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наиболее крупное извержение Этны произошло 11 марта 1669 года. Оно продолжалось до июля, по другим источникам — до ноября, сопровождаясь многочисленными землетрясениями. Крупнейший конус, образовавшийся около города Николоси, хорошо заметен на склоне вулкана до сих пор — он известен как Monti Rossi (Красная гора). Общий объем этого извержения оценивается в 830 миллионов кубометров. Потоки лавы полностью изменили конфигурацию берега. По разным источникам, погибли от 20 до 100 тысяч человек.