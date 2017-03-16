наверх
16.03.201714:33
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Участница Spice Girls разыграла пассажиров лондонского аэропорта

    (обновлено: )24
    Участница группы Spice Girls Эмма Бантон разыграла пассажиров в лондонском аэропорту Хитроу. Акция прошла в рамках акции "День красного носа" от благотворительной организации Comic Relief.
    Канал British Airways на YouTube

    Эмма Бантон выдавала себя за сотрудницу клиентской службы авиакомпании British Airways — она помогала пассажирам, разговаривая с ними преимущественно цитатами из песен Spice Girls. Судя по кадрам, пассажиры аэропорта не догадывались, что перед ними "звезда".

    Смотрите также: Розыгрыш с динозавром на парковке в Австралии

    Бантон добилась известности в середине 1990-х годов как участница женской поп-группы Spice Girls. После распада группы в конце 2000 года она занялась сольной карьерой. Ее первый диск "A Girl Like Me" вышел летом 2001 на студии Virgin Records и разошелся тиражом в 750 тысяч копий. 18 декабря 2003 года вышел второй сольный диск Эммы Бантон "Free Me", имевший широкий успех в Великобритании, Германии, Италии, Голландии, Польше и Японии и был распродан тиражом в 2,3 млн копий. 1 декабря 2006 года вышел третий сольный диск под названием "Life In Mono".

    C 2009 года Эмма работает диджеем британской радиостанции Heart.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вадим Рабинович
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Рукопожатие. Архивное фото
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Депутат Верховной Рады Оксана Билозир. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ