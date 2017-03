Участница Spice Girls разыграла пассажиров лондонского аэропорта

Эмма Бантон выдавала себя за сотрудницу клиентской службы авиакомпании British Airways — она помогала пассажирам, разговаривая с ними преимущественно цитатами из песен Spice Girls. Судя по кадрам, пассажиры аэропорта не догадывались, что перед ними "звезда".

Бантон добилась известности в середине 1990-х годов как участница женской поп-группы Spice Girls. После распада группы в конце 2000 года она занялась сольной карьерой. Ее первый диск "A Girl Like Me" вышел летом 2001 на студии Virgin Records и разошелся тиражом в 750 тысяч копий. 18 декабря 2003 года вышел второй сольный диск Эммы Бантон "Free Me", имевший широкий успех в Великобритании, Германии, Италии, Голландии, Польше и Японии и был распродан тиражом в 2,3 млн копий. 1 декабря 2006 года вышел третий сольный диск под названием "Life In Mono".

C 2009 года Эмма работает диджеем британской радиостанции Heart.