Под здание Рады стянули силовиков на спецмашинах

Как сообщает интернет-издание "Ведомости-Украина", с колонной силовиков также подъехала машина скорой помощи.

Ранее корреспондент РИА Новости Украина сообщил, что обстановка под зданием парламента спокойная. Число автомобилей увеличивается.

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По словам организаторов акции протеста, около 500-600 автомобилей едут в столицу со всей Украины.

"Сегодняшняя цель — это мирная, бессрочная акция. Мы сюда приехали не на один день. Самое главное это заставить государство, чиновников, урегулировать отношение между собственниками автомобилей на иностранных номерах. Государство не может этого запретить", — рассказал представитель организации.