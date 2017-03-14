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    Под здание Рады стянули силовиков на спецмашинах

    (обновлено: )33411
    Утром 14 марта под здание Верховной Рады подъехала колонна силовиков на спецмашинах. С 6 утра там проходит бессрочная акция с требованием легализовать управления авто на европейской регистрации и принять законопроект №5567.
    Ведомости-Украина/Youtube

    Как сообщает интернет-издание "Ведомости-Украина", с колонной силовиков также подъехала машина скорой помощи.

    Ранее корреспондент РИА Новости Украина сообщил, что обстановка под зданием парламента спокойная. Число автомобилей увеличивается.

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    По словам организаторов акции протеста, около 500-600 автомобилей едут в столицу со всей Украины.

    "Сегодняшняя цель — это мирная, бессрочная акция. Мы сюда приехали не на один день. Самое главное это заставить государство, чиновников, урегулировать отношение между собственниками автомобилей на иностранных номерах. Государство не может этого запретить", — рассказал представитель организации.

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