Слонам в Таиланде накрыли "шведский стол"

В ролике местные жители в традиционных костюмах поют и играют на музыкальных инструментах, а животные едят бананы и арбузы с длинного стола, изготовленного из тростника.

Владелец фонда рассказал, что таким образом они хотели отблагодарить слонов за их помощь в хозяйстве и тяжелую работу, а также отдать дань традициям.

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На праздник пришли и туристы. В ролике они рассказали о своих впечатлениях от церемонии, которая не только оправдала все ожидания и растрогала их, но и показала, какое большое сердце у жителей Таиланда.