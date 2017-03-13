Опубликовано видео, снятое перед убийством подростка в Фергюсоне

Кадры показали многие телеканалы, а днем ранее фильм, в который она была включена, представили на кинофестивале в городе Остин (штат Техас).

По сообщениям СМИ, подлинность пленки, которая, как утверждается, сделана камерой наблюдения, еще предстоит подтвердить. На ней видно, как чернокожий подросток Майкл Браун заходит в магазин и обменивает у его сотрудников марихуану на коробки сигар. При этом перед выходом из зала он оставляет сигары, предположительно, для того, чтобы вернуться за ними потом.

По утверждению местных СМИ, данная пленка может поставить под сомнения заявления полиции о том, что безоружный Браун был убит белым полицейским Даррено Уилсоном потому, что пытался ограбить магазин. После трагедии блюстители порядка обнародовали другой фрагмент видеозаписи, на котором видно, как Браун берет коробку с сигарами и уходит, отталкивая одного из работников магазина. Новое видео дает основания считать, что это было уже второе посещение подростком магазина, а кражи как таковой не было.

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"Майкл не грабил магазин", — говорится в фильме. В свою очередь, по информации газеты The Hill, мама погибшего подростка Лесли МакСпайдден утверждает, "было какое-то непонимание ситуации".

При этом, по данным издания, глава полиции города Сент-Луис (штат Миссури), ответственный за данную территорию, признал, что для него "стало новостью", что Браун посещал магазин в тот же день ранее.

Гибель Брауна в августе 2014 года спровоцировала массовые беспорядки и демонстрации по всей стране. Полицейскому, застрелившего его, не были предъявлены обвинения, поскольку прокуроры сочли, что он действовал из соображений самообороны.