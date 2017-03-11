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    Прямое попадание танкового снаряда в девятиэтажку в Авдеевке

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (296)

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    ВСУ обвинили ополченцев в обстрелах Авдеевки из тяжелого вооружения, есть попадания в жилые дома, говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Донбассе в Facebook.
    Facebook Влад Маховский

    Военные заявляют, что в результате этих обстрелов есть попадания в жилые районы города. "В результате попадания танкового снаряда разрушены квартиры в домах по улице Менделеева, 3 и 5, пострадавших среди гражданского населения нет", — информируют военные в Facebook.

    Сообщается, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на своих позициях в готовности отразить возможные атаки врага.

    В сыою очередь по словам заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ открывали огонь по поселку Луганское в пригороде Донецка из систем залпового огня "Град".

    Смотрите также: Ожесточенные бои в Донбассе: последствия обстрелов

    "В результате обстрелов из РСЗО "Град" в населенном пункте Луганское пострадали три дома", — сказал Басурин.

    Он отметил, что в результате обстрелов со стороны силовиков повреждено четыре дома в Киевском и Петровском районах Донецка.

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