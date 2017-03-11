Прямое попадание танкового снаряда в девятиэтажку в Авдеевке

Военные заявляют, что в результате этих обстрелов есть попадания в жилые районы города. "В результате попадания танкового снаряда разрушены квартиры в домах по улице Менделеева, 3 и 5, пострадавших среди гражданского населения нет", — информируют военные в Facebook.

Сообщается, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на своих позициях в готовности отразить возможные атаки врага.

В сыою очередь по словам заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ открывали огонь по поселку Луганское в пригороде Донецка из систем залпового огня "Град".

Смотрите также: Ожесточенные бои в Донбассе: последствия обстрелов

"В результате обстрелов из РСЗО "Град" в населенном пункте Луганское пострадали три дома", — сказал Басурин.

Он отметил, что в результате обстрелов со стороны силовиков повреждено четыре дома в Киевском и Петровском районах Донецка.