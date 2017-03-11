В центре Чернигова приземлился вертолет, чтобы забрать генерала

Позже в региональном медиацентре Минобороны изданию заявили, что вертолет, забиравший генерала с Красной площади, выполнял плановый полет. Также местные СМИ опубликовали видео с приземлением вертолета.

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Информацию о вчерашних событиях в центре города телеканалу "112 Украина" прокомментировал начальник пресс-центра командования воздушных сил ВСУ Роман Юрчило.

"По завершению торжественного собрания по случаю 85-й годовщины Государственного научно-испытательного центра ВСУ, пилоты успешно отработали элементы посадки и взлета военного вертолета в городской зоне. Отработки этого момента проходили с четким соблюдением мер безопасности, которые были обеспечены совместно с руководством ОГА, города и правоохранительными органами. Кроме того, во время этого полета в рамках в рамках поездки в Чернигов лично командующим ВВС Сергеем Дроздовым было проверено качество работы наземных дежурных пунктов наблюдения радиолокационных подразделений. Такой опыт уже апробировался в зоне АТО, когда вертолеты забирали раненых из труднодоступных мест", — сообщил он.

По словам спикера, посадка вертолета в городской зоне являлась одним из заданий пилота, которое было успешно выполнено.

В то же время, он отказался напрямую отвечать на вопрос, было ли задачей вертолета забрать с центральной площади командующего ВВС Сергея Дроздова. "Командующий проверил с воздуха работу наземных служб", — коротко отметил он.