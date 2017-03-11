Жеребьевка второго этапа УПЛ

В пятницу, 10 марта, состоялась жеребьевка второго этапа украинской Премьер-лиги (УПЛ), в рамках которого команды будут разделены на две группы по шесть в каждой.

"Шахтер" и "Динамо" с большой долей вероятности сохранят первое и второе места соответственно за два последних тура перед разделением. Таким образом, в 26-ом туре украинские гранды сыграют в Киеве, а в 31-ом — в Харькове, отмечает ZN.UA.

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Через два тура первая шестерка клубов будет отделена от второй, а произойдет это до конца марта. В дальнейшем первые шесть команд будут бороться за медали и еврокубки, а вторые шесть — за прописку в элитном дивизионе.

Базовые даты проведения туров: 23-й тур — 1 апреля, 24 — 8 апреля, 25 — 15 апреля, 26 — 22 апреля, 27 — 29 апреля, 28 — 6 мая, 29 — 13 мая, 30 — 20 мая, 31 — 26 мая, 32 — 31 мая.

Ранее сообщалось, что УПЛ перенесла матчи 22-го тура Чемпионата Украины по футболу в связи с отборочным матчем на ЧМ-2018 между Украиной и Хорватией.