Трейлер фильма-катастрофы "Геошторм"

Сюжет фильма-катастрофа захватывает с первых секунд: семь климатических спутников выходят из-под контроля и начинают "атаковать Землю". Их разработчик объединился с братом, чтобы спасти планету от надвигающейся бури разрушительной силы, а в это время на Земле разворачивается заговор против американского президента.

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Ранее сообщалось, что в интернете появился трейлер американского сериала "Пикник на обочине", который является экранизацией классической научно-фантастической повести братьев Стругацких о сталкерах.