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    Трейлер фильма-катастрофы "Геошторм"

    (обновлено: )23
    Студия Warner Bros. Pictures Ukraine на своем канале на YouTube опубликовала трейлер фильма-катастрофы "Геошторм" режиссера Дина Девлина, главную роль в фильме сыграл Джерад Батлер.
    Канал Warner Bros. Pictures Ukraine на YouTube

    Сюжет фильма-катастрофа захватывает с первых секунд: семь климатических спутников выходят из-под контроля и начинают "атаковать Землю". Их разработчик объединился с братом, чтобы спасти планету от надвигающейся бури разрушительной силы, а в это время на Земле разворачивается заговор против американского президента.

    Смотрите также видео: Новый трейлер "Форсажа 8"

    Ранее сообщалось, что в интернете появился трейлер американского сериала "Пикник на обочине", который является экранизацией классической научно-фантастической повести братьев Стругацких о сталкерах.

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