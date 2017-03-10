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    Ликвидация масштабного пожара на Троещине в Киеве

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    Во время пожара пострадал мужчина 1984 года, который находился в помещении на момент возникновения пожара. Причина возгорания выясняется.
    Канал на Youtube ГУ ГСЧС Украины в Киеве

    В четверг, 9 марта, в 21.23 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что по ул. Марко Черемшины, возник пожар.

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    "По прибытии на место вызова было установлено, что произошло возгорание в двухэтажном здании на 1-м этаже с распространением огня на 2-й этаж. Пожар очень быстро распространялась по деревянным конструкциям здания. В 22:59 пожар локализован, а в 23:40 на площади 170 кв. м ликвидирован", — сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

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    На месте происшествия работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 37 человек личного состава Киевского гарнизона.

    Во время пожара пострадал мужчина 1984 года, который находился в помещении на момент возникновения пожара. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

    Причина возгорания выясняется.

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