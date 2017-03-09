"Слишком близко!". Семья во Флориде пришла в ужас, увидев лайнер у дома

Билл и Ясмин Тодхантер безуспешно пытались привлечь внимание капитана корабля, пишет Daily Mirror.

"Слишком близко! Уплывай!" — кричит женщина в сторону корабля на опубликованном в YouTube видеоролике.

Когда лайнер остановился, воцарилась тишина и хозяин дома пригрозил виновнику инцидента увольнением. По его словам, на корабле после этого зааплодировали. Как заявил Билл Тодхантер, лайнер находился от дома на расстоянии около 30 метров.

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