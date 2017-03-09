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    "Слишком близко!". Семья во Флориде пришла в ужас, увидев лайнер у дома

    (обновлено: )17610
    Семейство Тодхантер, проживающее во Флориде в доме стоимостью в почти $3 млн, пришло в ужас, увидев подплывший слишком близко к их собственности 300-метровый круизный лайнер Celebrity Equinox.
    канал ABC News в YouTube

    Билл и Ясмин Тодхантер безуспешно пытались привлечь внимание капитана корабля, пишет Daily Mirror.

    "Слишком близко! Уплывай!" — кричит женщина в сторону корабля на опубликованном в YouTube видеоролике.

    Когда лайнер остановился, воцарилась тишина и хозяин дома пригрозил виновнику инцидента увольнением. По его словам, на корабле после этого зааплодировали. Как заявил Билл Тодхантер, лайнер находился от дома на расстоянии около 30 метров.

    Смотрите также: СМИ опубликовали кадры стрельбы в аэропорту Флориды

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