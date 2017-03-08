Волонтеры из РФ поздравили розами лондонских девушек с 8 Марта

Флешмоб под лозунгом "From Russia with Love" ("Из России с любовью") прошел в Международный женский день в Лондоне.

Активисты движения Make Her Smile ("Заставь ее улыбнуться") в белых куртках и кепках, украшенных соответствующим хэштегом, возле здания парламента в самом центре британской столицы вручали проходящим девушкам и женщинам красные розы. Съемку флешмоба вело видеоагентство Ruptly.

Представительницы прекрасного пола, неожиданно получившие цветы, не скрывали своей радости.

"Я очень тронута, почти до слез. Мне так приятно, что женщин поддерживают", "Я удивлена, чувствую поддержку как женщина, как американка, как азиатка, как человек", "Это очень приятное напоминание о той роли, которую играют женщины в современном мире", "Я рада, что женщин в России так ценят, я очень тепло отношусь к России", "Спасибо, у меня прям настроение улучшилось", — говорили они.

Аналогичные флешмобы прошли сегодня и в других городах мира, в том числе, на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

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