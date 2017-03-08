Тарчинский: темпы ремонта автодорог в Украине не соблюдаются уже 4-5 лет

"Темпы ремонта не соблюдаются. Не выполняется финансирование даже то, которое изначально прописано в бюджете. И денег обслуживающие организации не видят", — сказал Тарчинский на пресс-конференции "Ежегодное весеннее обострение: асфальт сходит с дорог со снегом" в РИА Новости Украина.

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Напомним, Национальная полиция во вторник инициировала внеплановое обследование дорог в связи с многочисленными ямами по окончании зимы.