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    Тарчинский: темпы ремонта автодорог в Украине не соблюдаются уже 4-5 лет

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    Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Владимир Тарчинский сообщил, что в Украине уже 5 лет не соблюдаются темпы ремонта дорог. Дорожные службы не получают необходимого финансирование для обслуживания инфраструктуры.
    РИА Новости Украина

    "Темпы ремонта не соблюдаются. Не выполняется финансирование даже то, которое изначально прописано в бюджете. И денег обслуживающие организации не видят", — сказал Тарчинский на пресс-конференции "Ежегодное весеннее обострение: асфальт сходит с дорог со снегом" в РИА Новости Украина.

    Смотрите также: Шульмейстер показал на примере, как финансируют ремонт автодорог в Украине

    Напомним, Национальная полиция во вторник инициировала внеплановое обследование дорог в связи с многочисленными ямами по окончании зимы.

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