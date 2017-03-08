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    Кава: в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (40)

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    Замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава сообщил, что в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии.
    РИА Новости Украина

    "Отдельное внимание городу необходимо было бы уделить строительству новых путепроводов над железной дорогой. К сожалению, город (Киев — Ред.) был спроектирован таким образом, что даже левый берег, который строился по сути с чистого листа, разделен железной дорогой, наземной линией метрополитена и вылетными магистралями на девять отдельных частей, между которыми очень неудобное сообщение. Из-за этого в отдельных точках проходит концентрация потока и регулярно возникают заторы. Если город в ближайшие три года построит порядка 4-5 путепроводов над железной дорогой на левом и правом берегу, то это позволит существенно улучшить сообщение и ликвидировать порядка 25% заторов", — сказал Кава в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Ежегодное весеннее обострение: асфальт сходит с дорог со снегом".

    Смотрите также: Обрушение моста на Шулявке в Киеве. Комментарий Кличко

    В понедельник, 27 февраля, вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

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