Путин поздравил женщин стихами Бальмонта

"Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии. У ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Даже сегодня, в ваш день, вы все равно в делах и хлопотах, не даете себе поблажек, все успеваете. И мы часто думаем: как это у вас все получается? Но главное – мы любим и ценим вас", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что недаром мужчины веками посвящали женщинам музыку и стихи, и отметил, что очень образно и точно сказал о женщине один из поэтов Серебряного века Константин Бальмонт.

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"Женщина – с нами, когда мы рождаемся, /Женщина – с нами в последний наш час./ Женщина – знамя, когда мы сражаемся,/ Женщина – радость раскрывшихся глаз", — процитировал Путин стихи поэта.

"В женщине мы ищем и всегда находим все: и вдохновение, и утешение. Женщина – источник нашей собственной жизни и ее продолжение в детях. Но и женщины нуждаются в нашей мужской поддержке. Мы будем помнить об этом. И не только сегодня. Будем делать все, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались", — отметил российский лидер в своем поздравлении, пожелав женщинам здоровья, успехов, радости и счастья.