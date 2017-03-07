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    Помой, если сможешь. Енота застукали за мытьем посуды

    (обновлено: )156
    Сеть взорвало видео с енотом-полоскуном, который пробрался на кухню и увлеченно перемыл посуду. В описании говорится, что курьезный случай произошел в Алматы, Казахстан. На момент публикации новости кадры собрали более 263 тысяч просмотров.
    кадр видео YouTube

    Примечательно, что когда в кадре появилась хозяйка дома, енот не испугался и не проявил агрессии, в связи с чем в комментариях появились предположения, что животное является домашним.

    "Даже животное в шоке от такой горы грязной посуды", — пишет один из пользователей в комментариях к видео.

    "Эх, был бы у меня такой хозяйственный енот… Я бы может и не женился…﻿", — отмечает другой.

    "Пахнет постановкой. 1) как открыл кран. 2) не боится людей. 3) неагрессивный", — добавил третий.

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