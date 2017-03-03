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    В Сумах во время проведения заседания исполкома бросили в кабинет дымовую шашку

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (442)

    (обновлено: )4710
    Во время заседания исполнительного комитета Городского совета Сум неизвестный, открыв дверь, забросил в кабинет дымовую шашку. На место происшествия вызвали полицию. Члены исполнительного комитета переместились в зал переговоров.
    Канал 0542 на Youtube

    На заседании исполкома рассматривался вопрос об утверждении результатов конкурса на передачу в эксплуатацию предприятиям маршрутов общественного транспорта, сообщает 0542.ua.

    0542.ua
    Неизвестные бросили дымовую шашку в кабинет, где проходило заседание Сумского исполкома

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    Напомним, в Киеве на Радужном массиве утром в четверг вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции. Позднее возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. В результате инцидента был ранен один человек.

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