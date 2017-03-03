Вышел трейлер новой части "Пиратов Карибского моря"

Фильм снят норвежскими режиссерами Эспеном Сандбергом и Йоахимом Реннингом по сценарию Джеффа Натансона, а продюсером опять выступил Джерри Брукхаймер.

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По сюжету фильма капитан Салазар вместе со своей командой намерен расправиться со всеми пиратами Карибского моря. Противостоять ему будут Джек Воробей и Гектор Барбосса. При этом главному герою поможет выжить мощный артефакт — трезубец Посейдона, который подарит ему полный контроль над моряками.

Напомним, первый трейлер пятой части киносаги о пиратах с участием Джонни Деппа вышел в октябре прошлого года.